У половины российских семей нет автомобиля - исследование

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

У половины российских семей нет автомобиля. Более чем у 50% из них на покупку машины нет денег, сообщает Росстат.

Согласно материалам ведомства, среди тех домохозяйств, у которых есть личное транспортное средство, 69% оставляют его на парковках у дома или во дворе, 24% — в стационарных гаражах, почти 9% используют специализированные стоянки, 3% граждан пользуются металлическими боксами.

В исследовании Росстата также говорится, что средний возраст собственных или арендованных автомобилей — почти 8,5 года. Говорит Москва