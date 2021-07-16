У половины российских семей нет автомобиля - исследование
12:20 16.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
У половины российских семей нет автомобиля. Более чем у 50% из них на покупку машины нет денег, сообщает Росстат.
Согласно материалам ведомства, среди тех домохозяйств, у которых есть личное транспортное средство, 69% оставляют его на парковках у дома или во дворе, 24% — в стационарных гаражах, почти 9% используют специализированные стоянки, 3% граждан пользуются металлическими боксами.
В исследовании Росстата также говорится, что средний возраст собственных или арендованных автомобилей — почти 8,5 года. Говорит Москва
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