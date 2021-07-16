Военный мобильный госпиталь развернут в Хакасии для борьбы с коронавирусом - МО РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный мобильный госпиталь на 100 мест развернут в Хакасии для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России.

"Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия Валентина Коновалова принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест соединения Центрального военного округа из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией", - сказали в ведомстве.