Штамм коронавируса "дельта" втрое заразнее обычного - эпидемиолог Роспотребнадзора

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контагиозность дельта-штамма коронавируса втрое выше, чем у обычного варианта. Об этом заявил в пятницу замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Дельта-вариант [по сравнению с обычным] в три раза способен большее количество людей заражать", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Горелов добавил, что при штамме "дельта" не отмечается увеличение количества тяжелых случаев и летальных исходов.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили ТАСС, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "дельта", отличающийся высокой заразностью, скоро может стать доминирующим в мире. При этом в женевской штаб-квартире ВОЗ уточнили, что у экспертов пока нет полной ясности о том, почему этот вариант присутствует в одних странах, а в других его нет.