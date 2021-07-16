Штамм коронавируса "дельта" втрое заразнее обычного - эпидемиолог Роспотребнадзора
13:00 16.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контагиозность дельта-штамма коронавируса втрое выше, чем у обычного варианта. Об этом заявил в пятницу замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Дельта-вариант [по сравнению с обычным] в три раза способен большее количество людей заражать", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Горелов добавил, что при штамме "дельта" не отмечается увеличение количества тяжелых случаев и летальных исходов.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили ТАСС, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "дельта", отличающийся высокой заразностью, скоро может стать доминирующим в мире. При этом в женевской штаб-квартире ВОЗ уточнили, что у экспертов пока нет полной ясности о том, почему этот вариант присутствует в одних странах, а в других его нет.
НОВОСТИ
- 19:10 16.07.2021
- Цифровые "проездные" IATA Travel Pass вскоре начнет тестировать "Аэрофлот"
- 19:00 16.07.2021
- Китай успешно провел испытания своего многоразового суборбитального корабля
- 18:45 16.07.2021
- На Ан-28, жестко севшего в Томской области, встали оба двигателя - пилот
- 18:35 16.07.2021
- После отмены QR-кодов в столичном общепите продолжатся проверки
- 17:40 16.07.2021
- Минторг США вносит в черный список ряд организаций РФ, ранее уже попавших под санкции
- 17:37 16.07.2021
- Роспотребнадзор продлил срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников
- 17:27 16.07.2021
- Академик Румянцев считает, что акцент в лечении онкозаболеваний сместился на амбулаторное ведение пациентов
- 17:12 16.07.2021
- Экономика РФ в целом восстановилась, заявил Путин
- 17:03 16.07.2021
- Первое нежелательное СМИ появилось в России
- 17:00 16.07.2021
- РФ поддерживает массовую иммунизацию от ковида, в том числе трудовых мигрантов - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать