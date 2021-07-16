Объявление группы журналистов иноагентами не означает запрет на работу - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Минюста РФ включить в реестр иноагентов восемь журналистов "Проект медиа" и "Свободная Европа" не является эквивалентом запрета на работу для них. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не эквивалент запрета на работу", - сказал он.