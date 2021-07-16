Дисциплина в плане вакцинации и санитарных мер в РФ оставляет желать лучшего - Кремль
13:32 16.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дисциплинированность россиян в плане вакцинации и соблюдения санитарных мер оставляет желать лучшего. Такое мнение журналистам высказал пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Гораздо важнее все-таки применять превентивные меры - это вакцинация и санитарные меры, которые предписаны и рекомендованы гражданам, и обычные меры предосторожности - маски и так далее. Согласитесь, что в этом плане наша общая дисциплинированность оставляет желать лучшего", - сказал Песков.
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