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Российский паспорт будет оформляться за пять дней с 1 июля 2022 года - кабмин

14:00 16.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ в несколько раз сократило срок, в течение которого будут оформляться российские паспорта. С 1 июля 2022 года он будет составлять не более пяти рабочих дней.

Как сообщила в пятницу пресс-служба кабинета министров, утверждено постановление, по которому "с 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта будет составлять не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания". Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней - во всех остальных случаях.

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