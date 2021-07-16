Российский паспорт будет оформляться за пять дней с 1 июля 2022 года - кабмин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ в несколько раз сократило срок, в течение которого будут оформляться российские паспорта. С 1 июля 2022 года он будет составлять не более пяти рабочих дней.

Как сообщила в пятницу пресс-служба кабинета министров, утверждено постановление, по которому "с 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта будет составлять не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания". Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней - во всех остальных случаях.