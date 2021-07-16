В Подмосковье смягчают антиковидные ограничительные меры
13:50 16.07.2021
С 19 июля владельцы предприятий общепита в Московской области смогут принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей самостоятельно. В случае их отмены термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны.
«Спасибо нашим жителям – соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы по вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье, – отметил губернатор Андрей Воробьёв. – Первым компонентом у нас уже привито больше 2,4 млн человек – это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита. Такое решение давно предлагал бизнес – мы признательны ему за поддержку и участие».
«С 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать – оставить их в своем заведении или отменить, – добавил губернатор. – Но в случае, если OR-код отменен и пускают всех вне зависимости от прививки, придется вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции. Все эти меры – чтобы облегчить работу экономики, но прививка по-прежнему важна и нужна. Без нее все мы уязвимы, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о себе и своих близких и найдите время дойти до ближайшего пункта вакцинации».
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