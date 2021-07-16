В Москве отменяют систему обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе

14:07

Мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявил, что с понедельника, 19 июля 2021г. для посещения столичных ресторанов отменят обязательные QR-коды.

«Второе решение - с 19 числа мы отменяем обязательные QR-коды в общепите. Это важное решение. У меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, в частности, от Федерации рестораторов и отельеров, от «Единой России», — сообщает мэр.

В столице за последний месяц вакцинировано от COVID-19 более двух миллионов человек - сообщил Сергей Собянин.