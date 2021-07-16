Ан-28 пропал с радаров в Томской области, предварительно, на борту 13 человек - источник

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

"Самолет Ан-28, выполнявший пассажирский рейс, пропал с радаров в Томской области. По предварительным данным, на его борту находилось 13 человек", - сказал собеседник агентства.