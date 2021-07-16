Собянин поблагодарил столичных рестораторов за инициативу с QR-кодами
14:25 16.07.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 принес благодарность владельцам столичных ресторанов за их содействие в борьбе с пандемией.
«Хотел поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, совместная работа позволила сделать дальнейшие шаги по нормализации обстановки и нормальной работе экономики. Тем не менее мы должны понимать, мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, конечно, должны выполнять все сантребования и, конечно, обеспечить в дальнейшем массовую вакцинацию населения, и всем нам соблюдать требования и беречь себя и своих родных», - подчеркнул Собянин.
Мэр особо отметил активность столичных жителей в мероприятиях, направленных на снижение уровня заболеваемости.
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