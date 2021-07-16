Ан-28 совершил жесткую посадку в Томской области, есть выжившие - МЧС

15:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет Ан-28 совершил жесткую посадку в Томской области, есть выжившие. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Предварительно, в 14:36 обнаружено место жесткой посадки самолета. Рядом с бортом видят живых людей", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь в Сибирским авиационном поисково- спасательном центре ТАСС сообщили, что пропавший борт обнаружили спасатели. "Обнаружен [ранее пропавший] борт. [Спасательный] борт докладывает, что люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно", - сказал собеседник агентства.