Ан-28 совершил жесткую посадку в Томской области, есть выжившие - МЧС
15:03 16.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирский самолет Ан-28 совершил жесткую посадку в Томской области, есть выжившие. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Предварительно, в 14:36 обнаружено место жесткой посадки самолета. Рядом с бортом видят живых людей", - сказали в пресс-службе.
В свою очередь в Сибирским авиационном поисково- спасательном центре ТАСС сообщили, что пропавший борт обнаружили спасатели. "Обнаружен [ранее пропавший] борт. [Спасательный] борт докладывает, что люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно", - сказал собеседник агентства.
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