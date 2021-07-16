0
0
244
НОВОСТИ

Россия не давала Керри обещаний по теме выбросов, Москва и так ведет большую работу - Песков

15:12 16.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не предоставляла спецпосланнику президента США по климату Джону Керри никаких обещаний в сфере сокращения выбросов, Россия и так ведет большую работу по этому направлению. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы имеем запас вклада экологического. Еще раз повторяю, мы все-таки больше, чем многие страны мира, вкладываем в мировое поглощение углекислого газа (CO2)", - сказал он. В связи с этим Песков подчеркнул, что Россия не давала Керри никаких обещаний. "Нет, конечно", - указал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:10 16.07.2021
Цифровые "проездные" IATA Travel Pass вскоре начнет тестировать "Аэрофлот"
0
114
19:00 16.07.2021
Китай успешно провел испытания своего многоразового суборбитального корабля
0
117
18:45 16.07.2021
На Ан-28, жестко севшего в Томской области, встали оба двигателя - пилот
0
168
18:35 16.07.2021
После отмены QR-кодов в столичном общепите продолжатся проверки
0
154
17:40 16.07.2021
Минторг США вносит в черный список ряд организаций РФ, ранее уже попавших под санкции
0
231
17:37 16.07.2021
Роспотребнадзор продлил срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников
0
215
17:27 16.07.2021
Академик Румянцев считает, что акцент в лечении онкозаболеваний сместился на амбулаторное ведение пациентов
0
242
17:12 16.07.2021
Экономика РФ в целом восстановилась, заявил Путин
0
259
17:03 16.07.2021
Первое нежелательное СМИ появилось в России
0
311
17:00 16.07.2021
РФ поддерживает массовую иммунизацию от ковида, в том числе трудовых мигрантов - Путин
0
222

Возврат к списку