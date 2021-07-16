Россия не давала Керри обещаний по теме выбросов, Москва и так ведет большую работу - Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не предоставляла спецпосланнику президента США по климату Джону Керри никаких обещаний в сфере сокращения выбросов, Россия и так ведет большую работу по этому направлению. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы имеем запас вклада экологического. Еще раз повторяю, мы все-таки больше, чем многие страны мира, вкладываем в мировое поглощение углекислого газа (CO2)", - сказал он. В связи с этим Песков подчеркнул, что Россия не давала Керри никаких обещаний. "Нет, конечно", - указал представитель Кремля.