Максимальный рост заболеваемости ковидом в 14 регионах РФ превысил 25% за 5 суток - Попова
15:32 16.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Максимальный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние пять суток превысил 25% в сравнении с прошлой неделей в 14 регионах России. Об этом сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас есть регионы, где максимальный рост заболеваемости за последние пять суток [составил] более чем на 25% в сравнении с аналогичным периодом на прошлой неделе. Я хочу обратить на это особое внимание. Это Республика Северная Осетия-Алания, Липецкая область, Республика Тыва, Новгородская и Свердловская области, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Курганская, Пензенская, Томская, Ульяновская и Белгородская области", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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