Романом Романенко решен вопрос сноса незаконной постройки на юго-западе Москвы
15:07 16.07.2021
|Фото Ивана Степанова
«Ко мне обратились жители, чтобы я оказал содействие в ликвидации пристройки торгового комплекса «Персей», которая располагалась здесь незаконно и частично заходила на территорию поликлиники. Собственник мне пообещал разобрать конструкцию. Найден и подрядчик, который восстановит часть забора и облагородит эту часть улицы. Проконтролирую, чтобы работы были закончены в указанный срок», — сказал Роман Романенко.
Жители Северного Бутово обратились к депутату с жалобой на отсутствие прохода к ул. Куликовская от детской городской поликлиники №118, постройка, появившаяся у одного из магазинов еще в начале двухтысячного года, полностью перегораживает проход. В поликлинике недавно закончилась реконструкция, в соответствии с ГОСТом по периметру территории были установлены ограждения, по этому оказалось, что выйти на ул. Куликовскую к остановке, МФЦ и детской поликлинике №118 невозможно.
Парламентарий Романенко добился сноса самовольной постройки, тем самым дав людям возможность с комфортом добираться до узловых объектов социальной инфраструктуры. Также он пообещал после окончательного демонтажа здания, до сентября 2021 года поспособствовать с благоустройством освободившейся территории.
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