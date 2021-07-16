СберБанк полностью меняет линейку своих банковских карт
15:37 16.07.2021
СберБанк продвигает новый, универсальный, удобный и выгодный для клиентов карточный продукт — СберКарту, на нее уже приходится 60% новых продаж. Клиентам больше не нужно сравнивать условия различных карт Сбера между собой, СберКарта подстроится под их требования и будет работать на них.
Она заменит старые карточные продукты, но часть из них остается в эксплуатации, например «Мир Социальная», «Аэрофлот», «Подари жизнь». При этом клиенты смогут и дальше перевыпускать уже имеющиеся у них карты, отличные от СберКарты.
Обслуживание карты бесплатно если тратить по ней от 5000 рублей в месяц, хранить от 20 000 рублей, или оформить подписку СберПрайм или СберПрайм+. Для получателей регулярных соц. выплат и пенсий карта также будет бесплатной СберКарта предоставляет льготные тарифы обслуживания для молодежи и пенсионеров, банк начислит 3,5% на остаток на пенсионные зачисления.
СберКарта предусматривает улучшение условий обслуживания при увеличении суммы трат, для держателей продукта в мобильном приложении СберБанк Онлайн создан удобный интерфейс, оснащенный подсказками об улучшении условий обслуживания по СберКарте.
По словам Игоря Ковалева, директора дивизиона “Кошелек клиента”.”В прошлом году мы запустили новую СберКарту, и сейчас, понимая, что она является наиболее популярным продуктом у клиентов, мы решили заменить ей большинство старых карточных продуктов банка. Тариф по карте автоматически подстраивается под жизненную ситуацию клиента. Главное преимущество СберКарты в том, что чем активнее пользуешься картой, тем выгоднее она становится, обеспечивая еще больше скидок, бонусов и возможностей”.
Подробнее о возможностях СберКарты — на сайте банка.
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комментарии(1)
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Natali 16:49 16.07.2021
условия очень привлекательные. думаю, желающих перейти на такую карту будет довольно много.
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