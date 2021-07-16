Все находившиеся на борту Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, живы - МЧС

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все люди, находившиеся на борту Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, живы. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по Томской области в пятницу.

"Все люди, находившиеся в самолете, живы", - сообщили в ГУ МЧС.