В Донецке прогремел взрыв на газопроводе

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел в Буденновском районе Донецка. Об этом в четверг сообщило Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что инцидент произошел в районе железнодорожной станции "Мушкетово" на газопроводе около 14:30. После чего начался сильный пожар.

На место прибыли пожарные расчеты. О пострадавших на данный момент не сообщается. Причины происшествия пока не известны.