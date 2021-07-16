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НОВОСТИ

В Донецке прогремел взрыв на газопроводе

16:12 16.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел в Буденновском районе Донецка. Об этом в четверг сообщило Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что инцидент произошел в районе железнодорожной станции "Мушкетово" на газопроводе около 14:30. После чего начался сильный пожар.

На место прибыли пожарные расчеты. О пострадавших на данный момент не сообщается. Причины происшествия пока не известны.

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