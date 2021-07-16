В преддверии МАКС-2021 в Жуковском проведена командно-штабная тренировка

15:50

Аппаратом оперативного штаба УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с оперативной группой в городском округе Жуковский в рамках подготовки к XV Международному авиационно-космическому салону МАКС – 2021 проведена командно-штабная тренировка по отработке антитеррористических мероприятий.

К тренировке были привлечены представители ФСБ России, ГУ МВД России по Московской области, Главного управления МЧС России по Московской области, ГУ Росгвардии по Московской области и структур Правительства Московской области.

В ходе тренировки руководством оперативной группы в Жуковском и представителями АОШ УФСБ Московской области проработаны вопросы реагирования при получении информации об угрозе совершения террористического акта в местах массового скопления людей, блокирования и оцепления района его совершения, эвакуации граждан, недопущения развития паники среди гостей авиасалона.

По итогам тренировки выработаны меры по совершенствованию реагирования на подобные ситуации.

УФСБ России по городу Москве и Московской области напоминает гражданам о необходимости соблюдать бдительность и уделять повышенное внимание обеспечению собственной безопасности при посещении общественных мероприятий.

В связи с этим гостям и посетителям авиасалона рекомендуется обращать внимание на подозрительных лиц, которые просят пронести предметы на территорию МАКС-2021 либо под различными предлогами присмотреть за вещами.

Гражданам рекомендуется обращать внимание на обнаруженные бесхозные вещи и предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), а также брошенные автомобили в районе проведения Авиасалона, в которых могут находиться взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

При обнаружении бесхозной вещи рекомендуется немедленно сообщить о находке в полицию или организаторам МАКС-2021; не трогать, не передвигать, не вскрывать обнаруженный предмет; зафиксировать время обнаружения предмета; постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки; обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы, выбрав безопасное место.

Обо всех подозрительных ситуациях людей просят незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов и оказывать им необходимое содействие.

Граждане могут также сообщить заслуживающую внимание информацию по телефонам «горячей линии» дежурных служб: ФСБ России – 8-800-224-2222, МВД России – 8-800-222-7447 и МЧС России – 8-800-775-1717.