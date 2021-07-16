К инициативе НАТО по совместному хранению боеприпасов присоединилась Эстония

16:32 Источник: Интерфакс

Эстония и семь других стран-членов НАТО подписали инициативу о совместном хранении боеприпасов (Multinational Ammunition Warehousing Initiative), сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики.

"Союзники нашли возможность распределить между собой складские мощности, чтобы более успешно защищать друг друга и действовать сообща в боевых условиях. Для Эстонии - это важный шаг, который направлен на поддержку операций и поставок НАТО в нашем регионе", - сказал министр обороны Калле Лаанет (Kalle Laanet).

Целью инициативы является создание общих рамок, на основе которых союзникам будет проще хранить боеприпасы на территориях друг друга.

Этот шаг также направлен на создание совместных складов на восточном фланге НАТО.

"Инициатива является свидетельством того, что вместе с нашими союзниками мы готовы защищаться коллективно", - добавил Лаанет.

Кроме Эстонии, к инициативе совместного хранения боеприпасов присоединились Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Италия, Греция и Словакия.