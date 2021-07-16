К инициативе НАТО по совместному хранению боеприпасов присоединилась Эстония
16:32 16.07.2021 Источник: Интерфакс
Эстония и семь других стран-членов НАТО подписали инициативу о совместном хранении боеприпасов (Multinational Ammunition Warehousing Initiative), сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики.
"Союзники нашли возможность распределить между собой складские мощности, чтобы более успешно защищать друг друга и действовать сообща в боевых условиях. Для Эстонии - это важный шаг, который направлен на поддержку операций и поставок НАТО в нашем регионе", - сказал министр обороны Калле Лаанет (Kalle Laanet).
Целью инициативы является создание общих рамок, на основе которых союзникам будет проще хранить боеприпасы на территориях друг друга.
Этот шаг также направлен на создание совместных складов на восточном фланге НАТО.
"Инициатива является свидетельством того, что вместе с нашими союзниками мы готовы защищаться коллективно", - добавил Лаанет.
Кроме Эстонии, к инициативе совместного хранения боеприпасов присоединились Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Италия, Греция и Словакия.
НОВОСТИ
- 19:10 16.07.2021
- Цифровые "проездные" IATA Travel Pass вскоре начнет тестировать "Аэрофлот"
- 19:00 16.07.2021
- Китай успешно провел испытания своего многоразового суборбитального корабля
- 18:45 16.07.2021
- На Ан-28, жестко севшего в Томской области, встали оба двигателя - пилот
- 18:35 16.07.2021
- После отмены QR-кодов в столичном общепите продолжатся проверки
- 17:40 16.07.2021
- Минторг США вносит в черный список ряд организаций РФ, ранее уже попавших под санкции
- 17:37 16.07.2021
- Роспотребнадзор продлил срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников
- 17:27 16.07.2021
- Академик Румянцев считает, что акцент в лечении онкозаболеваний сместился на амбулаторное ведение пациентов
- 17:12 16.07.2021
- Экономика РФ в целом восстановилась, заявил Путин
- 17:03 16.07.2021
- Первое нежелательное СМИ появилось в России
- 17:00 16.07.2021
- РФ поддерживает массовую иммунизацию от ковида, в том числе трудовых мигрантов - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать