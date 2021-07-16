Разворотнева призвала обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

16:07

Фото Екатерины Бибиковой

Жителями ЖК на ул. Мельникова д.3 предпринята публичная акция, призванная привлечь внимание общественности к произволу застройщика. Они требуют достроить обещанный им при покупке квартир детский сад и вернуть парковку, которую продали, и теперь там возводится офисный центр и гостиница. Их действия прокомментировала правозащитница, руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей».

Правозащитницей 9 июля направлены обращения к мэру Москвы Сергею Собянину, председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину и Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову, в которых она выступает за прекращение незаконного строительства, и приведение территории в исходное состояние. Также она предлагает возможность приобретения городом Москвой у застройщика недостроенного здания детского сада с целью последующей достройки сдачи его в эксплуатацию.

“Эмоции людей хорошо понятны. Ситуация не нова: при покупке квартир показали красивые проспекты, обещали достойную инфраструктуру, в итоге ее не обеспечили. Такие случаи будут повторяться до тех пор, пока застройщиков не обяжут прописывать в инвестиционных договорах с гражданами не только квартиры, но и объекты инфраструктуры, сделав таким образом необходимым выполнение подобных обязательств. И, конечно, я это неоднократно повторяю, нормы обеспечения жилой застройки социальной и транспортной инфраструктурой должны носить обязательный, а не рекомендательный характер”, — говорит общественница.

Один из участников акции, Владимир Карпов, возмущен сложившейся ситуацией.

“Застройщик за 6 лет не сделал ни одной попытки продать жителям комплекса машиноместа наземной автостоянки. Вместо этого 222 машиноместа превратились в одно восьмиэтажное нежилое помещение которое активно перестраивается, захватив при этом общедомовое имущество собственников жилого комплекса – систему пожаротушения. А арка, являющаяся также пожарным проездом, полностью перекрыта”, — заявляет Карпов.

Активисты ЖК подозревают, что подобная участь – продажа и перестройка, уготована и недостроенному детскому саду.

“Мы, жители комплекса на улице Мельникова требуем введения жестких правил в отношении целевого использования зданий в соответствии с проектной документацией для сохранения комфортной среды проживания граждан РФ”, - требуют они.