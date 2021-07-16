Разворотнева призвала обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой
16:07 16.07.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
Правозащитницей 9 июля направлены обращения к мэру Москвы Сергею Собянину, председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину и Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову, в которых она выступает за прекращение незаконного строительства, и приведение территории в исходное состояние. Также она предлагает возможность приобретения городом Москвой у застройщика недостроенного здания детского сада с целью последующей достройки сдачи его в эксплуатацию.
“Эмоции людей хорошо понятны. Ситуация не нова: при покупке квартир показали красивые проспекты, обещали достойную инфраструктуру, в итоге ее не обеспечили. Такие случаи будут повторяться до тех пор, пока застройщиков не обяжут прописывать в инвестиционных договорах с гражданами не только квартиры, но и объекты инфраструктуры, сделав таким образом необходимым выполнение подобных обязательств. И, конечно, я это неоднократно повторяю, нормы обеспечения жилой застройки социальной и транспортной инфраструктурой должны носить обязательный, а не рекомендательный характер”, — говорит общественница.
Один из участников акции, Владимир Карпов, возмущен сложившейся ситуацией.
“Застройщик за 6 лет не сделал ни одной попытки продать жителям комплекса машиноместа наземной автостоянки. Вместо этого 222 машиноместа превратились в одно восьмиэтажное нежилое помещение которое активно перестраивается, захватив при этом общедомовое имущество собственников жилого комплекса – систему пожаротушения. А арка, являющаяся также пожарным проездом, полностью перекрыта”, — заявляет Карпов.
Активисты ЖК подозревают, что подобная участь – продажа и перестройка, уготована и недостроенному детскому саду.
“Мы, жители комплекса на улице Мельникова требуем введения жестких правил в отношении целевого использования зданий в соответствии с проектной документацией для сохранения комфортной среды проживания граждан РФ”, - требуют они.
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