Рассматривается возможность введения в Москве единого «Семейного» стандарта обустройства дворовых территорий
16:33 16.07.2021
|Фото пресс-службы П.О. Толстого, Александр Чикин
Татьяна Буцкая по итогам посещения дома внесла предложение о распространении на новостройки стандарта дворовой территории, применяемой для реновационных домов.«Предлагаю ввести «Семейный» стандарт дворовой территории, в соответствии с которым обязательно должны быть колясочные, детские и спортивные площадки, зоны отдыха», — сказала общественница.
Она считает, что все жилые, вводимые в эксплуатацию дома, должны соответствовать идее безбарьерной среды. Ее предложение нашло поддержку у Петра Толстого, являющегося главой рабочей группы при Госдуме по защите прав граждан в ходе реализации программы реновации в столице.
«Развитие инфраструктуры зачастую не успевает за строительством многоквартирных домов. Речь идет как об элементарных вещах, например, детских и спортивных площадках, так и о наличии школ, детских садов и вообще жизненно необходимых объектов. Кроме того, новые дома и прилегающая к ним территория должны быть приспособлены для проживания и передвижения маломобильных групп граждан, мам с колясками», — говорит вице-спикер.
Также, он напоминает, что благодаря его инициативам в столице уже несколько лет практикуются совместные приемки новых домов.
«Предлагаю своим коллегам – действующим депутатам Госдумы от Москвы, а также кандидатам в депутаты, перенять эту практику и помочь новоселам выявлять и решать возникающие при переезде в новостройки проблемы. Потому что депутат – это человек, представляющий интересы людей и защищающий их права. Покажите, что вы к этому готовы», - высказал предложение Петр Толстой.
При осмотре новостройки парламентарием и общественницей были обнаружены небольшие недочеты, требование об их устранении будет направлено застройщику.
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