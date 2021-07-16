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НОВОСТИ

На ICML Сбер представит свои решения в сфере AI

16:38 16.07.2021

На 38-й Международной конференции по машинному обучению (International Conference on Machine Learning, ICML), которая будет проходить в формате онлайн 18–24 июля, СберБанк — в статусе золотого партнёра мероприятия — продемонстрирует достижения в области искусственного интеллекта, разработанные командами экосистемы Сбера.

Участники конференции на виртуальной странице Сбера смогут ознакомиться с видеопрезентациями некоторых разработок:

· LightAutoML — python-библиотека, нацеленная на автоматическое построение ML-моделей, сочетает свойства легковесности, удобства и эффективности для решения различных классов задач для табличных данных. LightAutoML подходит как экспертам, так и начинающим специалистам в области Data Science.

· Creative AI — использование генеративных моделей в творческой деятельности. Презентация будет интересна увлекающимся нейросетями или желающими составить представление о разнообразии подобных моделей и о сферах их применения.

· Digital Peter — модель, созданная для распознавания рукописей Петра I. На данный момент точность распознавания текстов Петра Великого составляет 98%. Разработка полезна для историков, работающих с рукописями Петровской эпохи. Технология также может быть использована для распознавания любого рукописного текста после дообучения текущей модели.

Также, на ICML впервые будут представлены два новых проекта Сбера, связанных с ИИ в медицине и с обработкой естественного языка.

На виртуальном стенде Сбербанка будут доступны вакансии для D-people — DS (Data-сайентистов), DE (Data-инженеров) и DA (Data-аналитиков). Научная конференция ICML — одна из крупнейших конференций, оказывающих большое влияние на мировые исследования в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Проводится с 1980 года и является признанной мировой площадкой для встречи ведущих специалистов мира в области DS/AI. В 2020 году она собрала 11 000 экспертов отрасли из 75 стран.

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