РФ поддерживает массовую иммунизацию от ковида, в том числе трудовых мигрантов - Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия поддерживает организацию массовой иммунизации от коронавируса, в том числе среди трудовых мигрантов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших", - сказал Путин.