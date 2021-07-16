Экономика РФ в целом восстановилась, заявил Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономические последствия пандемии в России в целом преодолены, экономика страны в общем восстановилась. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Он обратил внимание на то, что принятые Россией меры позволяют ей уже в текущем году уверенно переходить к росту показателей. "Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены. Экономика в целом восстановилась", - констатировал он.