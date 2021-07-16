Академик Румянцев считает, что акцент в лечении онкозаболеваний сместился на амбулаторное ведение пациентов
17:27 16.07.2021
|Фото Ольги Макаровой
«Основные средства федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями направлены на амбулаторное ведение пациентов. Благодаря этому 600 тысяч человек, у которых выявляется рак в России, могут в полном объеме получать бесплатное лекарственное лечение на дому», — заявил основатель центра им. Д. Рогачева.
Он уверен в необходимости повышения уровня социальной службы для успешного амбулаторного лечения онкологических больных, аргументируя свои слова тем, что врач на дому не может постоянно наблюдать за пациентом, поэтому больным необходимо соц. сопровождение.
По статистике онкология, стоящая на втором месте по причинам смертности в РФ, диагностируется более чем 600 тысяч пациентов, из них 4,5 тысячи - дети.
Стартовавший в 2019 году федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» потребует значительных вливаний, до 2024 года намечено выделить около 1 трлн рублей, это 63% средств национального проекта «Здравоохранение». Средства планируется использовать для профилактики, ранней диагностики, раннего выявления и лечения с последующей реабилитацией или оказанием паллиативной медицинской помощи. Планируется, что с помощью проекта удастся снизить смертность граждан России от новообразований, до 2024 года планируется организовать четыреста двадцать центров амбулаторной онкологической помощи, переоснастить более ста шестидесяти больниц и диспансеров в регионах, а также создать восемнадцать референс-центров, призванных оказывать помощь в постановке диагнозов с помощью современных методов.
Напоминаем: Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» проходит в июле в Москве. Организован министерством здравоохранения РФ и общественной организацией «Лига здоровья нации». Главная тема форума – «укрепление общественного здоровья – сфера взаимной ответственности государства и граждан».
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