0
0
162
НОВОСТИ

Роспотребнадзор продлил срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников

17:37 16.07.2021

Пресс-служба управления Роспотребнадзора столицы сообщает о том, что срок подачи сведений о вакцинации от COVID - 19 шестидесяти процентов служащих столичных организаций продлен до двадцать второго июля две тысячи двадцать первого года.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Москве от 15 июня 2021 года №1, в срок до 15 июля руководители организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах торговли, услуг, потребительского рынка и иных установленных этим актом сферах на территории Москвы, обязаны организовать проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции первым компонентом или однокомпонентной вакциной, прошедшей государственную регистрацию в РФ, не менее 60% от общей численности работников (сотрудников). <...> Однако ряд организаций не представил данные о вакцинации сотрудников, что не позволяет обеспечить контроль выполнения требований постановления главного государственного санитарного врача по Москве. В связи с этим управлением Роспотребнадзора по Москве в такие организации направлено официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предусмотренной административной ответственности за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В соответствии с предостережением установлен дополнительный срок для сдачи отчета о выполнении требований постановления. Работодатели, которые не представили сведения об исполнении постановления на портал mos.ru обязаны сделать это до 22 июля 2021 года, дополнительно уведомив управление Роспотребнадзора по Москве», — информирует сообщение.

Пресс-службой особо отмечается обеспеченность столицы широчайшими возможностями для вакцинации населения от коронавируса. Мощности пунктов вакцинирования, говорится в сообщении, позволяют обеспечить прививками большое количество горожан.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:10 16.07.2021
Цифровые "проездные" IATA Travel Pass вскоре начнет тестировать "Аэрофлот"
0
114
19:00 16.07.2021
Китай успешно провел испытания своего многоразового суборбитального корабля
0
117
18:45 16.07.2021
На Ан-28, жестко севшего в Томской области, встали оба двигателя - пилот
0
168
18:35 16.07.2021
После отмены QR-кодов в столичном общепите продолжатся проверки
0
154
17:40 16.07.2021
Минторг США вносит в черный список ряд организаций РФ, ранее уже попавших под санкции
0
231
17:27 16.07.2021
Академик Румянцев считает, что акцент в лечении онкозаболеваний сместился на амбулаторное ведение пациентов
0
242
17:12 16.07.2021
Экономика РФ в целом восстановилась, заявил Путин
0
259
17:03 16.07.2021
Первое нежелательное СМИ появилось в России
0
311
17:00 16.07.2021
РФ поддерживает массовую иммунизацию от ковида, в том числе трудовых мигрантов - Путин
0
222
16:58 16.07.2021
Району Измайлово нужна детская поликлиника большей мощности - Вассерман
0
215

Возврат к списку