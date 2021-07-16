Роспотребнадзор продлил срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников
17:37 16.07.2021
Пресс-служба управления Роспотребнадзора столицы сообщает о том, что срок подачи сведений о вакцинации от COVID - 19 шестидесяти процентов служащих столичных организаций продлен до двадцать второго июля две тысячи двадцать первого года.
«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Москве от 15 июня 2021 года №1, в срок до 15 июля руководители организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах торговли, услуг, потребительского рынка и иных установленных этим актом сферах на территории Москвы, обязаны организовать проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции первым компонентом или однокомпонентной вакциной, прошедшей государственную регистрацию в РФ, не менее 60% от общей численности работников (сотрудников). <...> Однако ряд организаций не представил данные о вакцинации сотрудников, что не позволяет обеспечить контроль выполнения требований постановления главного государственного санитарного врача по Москве. В связи с этим управлением Роспотребнадзора по Москве в такие организации направлено официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предусмотренной административной ответственности за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В соответствии с предостережением установлен дополнительный срок для сдачи отчета о выполнении требований постановления. Работодатели, которые не представили сведения об исполнении постановления на портал mos.ru обязаны сделать это до 22 июля 2021 года, дополнительно уведомив управление Роспотребнадзора по Москве», — информирует сообщение.
Пресс-службой особо отмечается обеспеченность столицы широчайшими возможностями для вакцинации населения от коронавируса. Мощности пунктов вакцинирования, говорится в сообщении, позволяют обеспечить прививками большое количество горожан.
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