Минторг США вносит в черный список ряд организаций РФ, ранее уже попавших под санкции

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство торговли США вносит в свой ограничительный список ФГАНУ НИИ "Спецвузавтоматика", Военный инновационный технополис "Эра", технологические компании "Пасит", "Необит", АСТ, "Позитив технолоджис", в отношении которых уже действуют односторонние рестрикции американского Минфина. Соответствующее уведомление ведомственного бюро промышленности и безопасности размещено в пятницу в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США.

"Бюро устанавливает презумпцию предварительного отказа в рамках политики рассмотрения [предоставления] лицензий для данных шести организаций. В дополнение к этому не предусмотрено исключений для экспорта, реэкспорта или передачи (внутри страны) лицам, добавленным в список", - отмечается в тексте.