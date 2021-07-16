На Ан-28, жестко севшего в Томской области, встали оба двигателя - пилот

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилот совершившего жесткую посадку в Томском области Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация" Фарух Хасанов подтвердил, что у самолета отказали после взлета из аэропорта города Кедрового оба двигателя. В причинах случившегося будет разбираться специальная комиссия, сказал он журналистам в Томске.

"Отказ двух двигателей. Дальше комиссия разберется. Нам некогда было соображать, нужно было работу свою делать. С нами все хорошо. Все живы, здоровы - самое главное", - сказал Хасанов после приземления вертолета, эвакуировавшего пассажиров и членов экипажа Ан-28 в Томск.