В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили случай заражения коронавирусом -ТВ

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый случай инфицирования коронавирусом был выявлен среди проживающих в Олимпийской деревне в столице Японии. Об этом сообщил в субботу телеканал Эн-эйч-кей.

Отмечается, что положительный результат теста получил член иностранной сборной. В то же время, по данным источников телеканала, это не спортсмен. Представитель какой именно страны заразился коронавирусом, не указывается.