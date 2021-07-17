В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили случай заражения коронавирусом -ТВ
08:30 17.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый случай инфицирования коронавирусом был выявлен среди проживающих в Олимпийской деревне в столице Японии. Об этом сообщил в субботу телеканал Эн-эйч-кей.
Отмечается, что положительный результат теста получил член иностранной сборной. В то же время, по данным источников телеканала, это не спортсмен. Представитель какой именно страны заразился коронавирусом, не указывается.
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