0
0
371
НОВОСТИ

Несмотря на антикоронавирусные меры в Екатеринбурге проходит ежегодный крестный ход - СМИ

08:40 17.07.2021 Источник: Эхо Москвы

В Екатеринбурге несмотря на антикоронавирусные меры и прямой запрет губернатора проходит ежегодный крестный ход. В годовщину убийства канонизированного императора Николая II и его семьи екатеринбуржцы и паломники из других городов идут от Храма на Крови к Ганиной яме.

Телеканал «Царьград», владелец которого, бизнесмен Константин Малофеев, тоже присоединился к ходу, передает, что акция собрала тысячи людей. На фото и видео с места событий видно, что людей так много, что они невольно перекрывают проезжие части улиц по маршруту хода. Подавляющее число из них – без масок.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:22 17.07.2021
Олег Леонов предложил защитить исторический центр Москвы
0
41
13:00 17.07.2021
Пашинян заявил, что Баку намерен начать новые военные столкновения в Карабахе и на границе
0
96
12:30 17.07.2021
В Амурской области произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов, два человека погибли
0
135
12:00 17.07.2021
В Москве выявили 4 561 случай заражения коронавирусом за сутки
0
191
11:30 17.07.2021
В России выявили 25 116 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
228
11:29 17.07.2021
Сергей Собянин предложил Светлане Разворотневой стать советником по вопросам ЖКХ
0
220
11:00 17.07.2021
Украина убедила Меркель в опасности «Северного потока-2» - Витренко
0
323
10:42 17.07.2021
Сергей Собянин представил предвыборную программу "Единой России"
0
244
10:30 17.07.2021
Число жертв разрушительного наводнения в Германии достигло 133
0
291
10:00 17.07.2021
Оснований законодательно обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены по ПДД нет - МВД
0
289

Возврат к списку