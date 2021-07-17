Несмотря на антикоронавирусные меры в Екатеринбурге проходит ежегодный крестный ход - СМИ

08:40 Источник: Эхо Москвы

В Екатеринбурге несмотря на антикоронавирусные меры и прямой запрет губернатора проходит ежегодный крестный ход. В годовщину убийства канонизированного императора Николая II и его семьи екатеринбуржцы и паломники из других городов идут от Храма на Крови к Ганиной яме.

Телеканал «Царьград», владелец которого, бизнесмен Константин Малофеев, тоже присоединился к ходу, передает, что акция собрала тысячи людей. На фото и видео с места событий видно, что людей так много, что они невольно перекрывают проезжие части улиц по маршруту хода. Подавляющее число из них – без масок. Эхо Москвы