Несмотря на антикоронавирусные меры в Екатеринбурге проходит ежегодный крестный ход - СМИ
08:40 17.07.2021 Источник: Эхо Москвы
В Екатеринбурге несмотря на антикоронавирусные меры и прямой запрет губернатора проходит ежегодный крестный ход. В годовщину убийства канонизированного императора Николая II и его семьи екатеринбуржцы и паломники из других городов идут от Храма на Крови к Ганиной яме.
Телеканал «Царьград», владелец которого, бизнесмен Константин Малофеев, тоже присоединился к ходу, передает, что акция собрала тысячи людей. На фото и видео с места событий видно, что людей так много, что они невольно перекрывают проезжие части улиц по маршруту хода. Подавляющее число из них – без масок. Эхо Москвы
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