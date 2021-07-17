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Назарбаев рассказал, как Каддафи предлагал ему $20 млрд за ядерное оружие СССР

08:50 17.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что ливийский лидер Муаммар Каддафи предлагал ему 20 млрд долларов за ядерное оружие, оставшееся от СССР. Об этом политик сказал в интервью для биографического документального фильма о нем американского режиссера Оливера Стоуна.

Назарбаев отметил, что после распада Советского союза у его страны оказались в распоряжении четвертый по размеру в мире ядерный арсенал, причем на тот момент Казахстан был единственной ядерной державой со значимой долей мусульманского населения. Каддафи, по его словам, в начале 90-х отправлял к нему для переговоров о закупке в качестве посредника тогдашнего палестинского лидера Ясира Арафата.

В итоге советское ядерное оружие из Казахстана, как и из других бывших союзных республик, было вывезено в Россию. Каддафи свергли и убили в 2011-м в ходе «арабской весны» — при поддержке протестующих авиацией западных стран.  Эхо Москвы

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