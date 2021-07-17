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НОВОСТИ

Тимофей Баженов считает образовательные кредиты помощью в развитии экономики

14:07 17.07.2021

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Фото Максима Манюрова
Современное и востребованное в стране образование молодые граждане могут получить за счет беспроцентных образовательных кредитов, полагает общественник Тимофей Баженов, по мнению которого в РФ требуются медики, педагоги и инженеры. «Современное образование должно отвечать запросам реального сектора экономики. Стране нужны учителя, медики, инженеры. Необходима профориентация, чтобы молодые люди осознанно подходили к выбору профессии. Им помогут получить подходящую специальность беспроцентные образовательные кредиты», — уверен общественник.

По его мнению, необходимо предложить наседению беспроцентные кредиты на учебу в вузах, с пятилетней отсрочкой на первый платёж. Как считает Баженов, студентам, получающим рабочую специальность, будут полезны льготные займы. При этом дистанционный вариант обучения в университетах и институтах должнен быть бесплатным, считает общественник.

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