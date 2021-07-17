Асад принес присягу в качестве президента Сирии на четвертый семилетний срок
15:00 17.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сирии Башар Асад принес присягу в Дамаске в качестве главы государства на четвертый семилетний срок. Торжественная церемония инаугурации состоялась в субботу во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн.
В зале дворца присутствовали члены Народного совета (парламента) арабской республики, члены правительства, представители военной элиты, лидеры религиозных конфессий, культурные и общественные деятели, сообщает сирийское информационное агентство САНА.
Выступая перед присутствующими, Асад зачитал текст присяги согласно седьмому параграфу принятой в 2012 году конституции, положив при этом правую руку на священную для мусульман книгу Коран.
"Клянусь всемогущим Господом, что буду уважать конституцию страны, ее законы и республиканский строй, блюсти интересы народа и уважать его свободы. Клянусь охранять суверенитет родины, ее независимость, свободу и защищать ее территориальную целостность. Буду добиваться социальной справедливости и единства арабской нации", - сказал президент.
В своей инаугурационной речи Асад поблагодарил сирийский народ за стойкость и мужество в преодолении трудностей, связанных с непрекращающимся уже десять лет военным конфликтом на территории страны. "Я приветствую народ, защитивший родину ценой своей крови. Я приветствую тех, кто сохранил верность в своих душах и сердцах, кто несет историческую ответственность и кто олицетворяет собой принадлежность к самым высоким идеалам и единству родины", - подчеркнул он.
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