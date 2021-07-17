В Перу президентам запретили выезжать из страны в течение года с момента окончания полномочий
17:00 17.07.2021 Источник: Эхо Москвы
В Перу президентам запретили покидать страну в течение года с момента окончания полномочий. Соответствующие поправки к конституции опубликованы в официальном вестнике законодательных актов. Исключения возможны исключительно с санкции Конгресса республики.
Алехандро Толедо, бывший президентом с 2001 по 2006-й, по окончании мандата уехал в США, откуда новые власти с тех пор безуспешно добиваются его выдачи по обвинениям в коррупции. Эхо Москвы
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