В Крыму зафиксирован четвертый подряд суточный максимум по коронавирусу
17:30 17.07.2021 Источник: Интерфакс
Количество выявленных за сутки в Крыму случаев коронавируса впервые с начала пандемии превысило 400, это четвертый антирекорд подряд и шестой - за неделю.
"За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 287 выявлены при обращении за медицинской помощью, 102 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 случаев завозные из-за рубежа", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во вконтакте в субботу.
Новые высокие показатели после январских максимумов начали фиксировать в Крыму на прошлой неделе. Антирекорд обновился четыре раза - 10, 11, 13, 14 и 15 июля.
Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 54 тыс. человек, более 1,6 тыс. пациентов умерли, привиты 380 тыс. жителей.
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