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НОВОСТИ

В Мексике открылась церковь в честь Марадоны

18:00 17.07.2021 Источник: Lenta.ru

В мексиканском штате Пуэбла открылась первая в стране церковь в честь Диего Марадоны. Об этом сообщает Reuters.

У входа в своеобразный храм стоит пара больших ваз с футбольными мячами, а изображение знаменитого футболиста в мексиканской шляпе сомбреро приветствует посетителей. Внутри помещения католические иконы висят вместе с фотографиями и плакатами Марадоны — от детских снимков до запечатленных на камеру встреч спортсмена с покойным кубинским лидером Фиделем Кастро и Папой римским Франциском. Как отметил открывший церковь Марсело Буше, это место, в котором «люди могут поговорить о футболе».

Как отмечает агентство, что культ поклонения Марадоне распространился в нескольких странах и насчитывает уже более полумиллиона последователей. Первая в мире церковь в честь футболиста была открыта в аргентинском городе Росарио еще при жизни спортсмена в 1998 году. Идея создания футбольной веры пришла в голову 33-летним фанатам Алехандро Верону и Эрнану Амесу в 1986 году. Именно тогда их идол привел сборную страны к победе на чемпионате мира по футболу.  Lenta.Ru

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