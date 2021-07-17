0
0
87
НОВОСТИ

В Японии заразились коронавирусом 15 человек, связанных с организацией Олимпиады

20:30 17.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По крайней мере 15 новых случаев заражения коронавирусом были зафиксированы среди людей, связанных с предстоящими летними Олимпийскими играми в Токио. Об этом в субботу объявил организационный комитет Олимпиады.

Среди заразившихся семь сотрудников, работающих на олимпийских объектах, два журналиста и шесть человек, связанных с проведением соревнований. В числе последних - человек, который стал первым инфицированным на территории Олимпийской деревни в Токио. Известно, что он был членом иностранной сборной, но не был спортсменом.

К настоящему времени коронавирус был выявлен у прибывших в Японию спортсменов и членов команд из нескольких стран. Его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За шесть дней до начала соревнований в Токио продолжает сохраняться сложная ситуация с распространением нового коронавируса: суточный прирост числа новых выявленных случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля в Токио из-за ухудшения эпидемической ситуации вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 17.07.2021
Чечня стала лидером по снижению продолжительности жизни среди российских регионов
0
75
20:00 17.07.2021
Глава МИД Эстонии сообщила, что не будет направлять в Минск нового посла
0
182
19:50 17.07.2021
Собянин: Москвичи должны чувствовать, что город меняется для них
0
172
19:30 17.07.2021
Заплатив 15 тыс. евро за путь в ЕС, нелегалы оказываются в палатке в Литве - Ландсбергис
0
207
19:00 17.07.2021
Власти США расследуют возможную атаку на своих дипломатов в Вене
0
274
18:30 17.07.2021
В Красноярском крае военнослужащий устроил стрельбу из окна дома - СМИ
0
301
18:00 17.07.2021
В Мексике открылась церковь в честь Марадоны
0
253
17:30 17.07.2021
В Крыму зафиксирован четвертый подряд суточный максимум по коронавирусу
0
322
17:00 17.07.2021
В Перу президентам запретили выезжать из страны в течение года с момента окончания полномочий
0
331
16:00 17.07.2021
РФ начала импортировать медицинский кислород
0
420

Возврат к списку