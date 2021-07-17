В Японии заразились коронавирусом 15 человек, связанных с организацией Олимпиады
20:30 17.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По крайней мере 15 новых случаев заражения коронавирусом были зафиксированы среди людей, связанных с предстоящими летними Олимпийскими играми в Токио. Об этом в субботу объявил организационный комитет Олимпиады.
Среди заразившихся семь сотрудников, работающих на олимпийских объектах, два журналиста и шесть человек, связанных с проведением соревнований. В числе последних - человек, который стал первым инфицированным на территории Олимпийской деревни в Токио. Известно, что он был членом иностранной сборной, но не был спортсменом.
К настоящему времени коронавирус был выявлен у прибывших в Японию спортсменов и членов команд из нескольких стран. Его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За шесть дней до начала соревнований в Токио продолжает сохраняться сложная ситуация с распространением нового коронавируса: суточный прирост числа новых выявленных случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля в Токио из-за ухудшения эпидемической ситуации вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.
НОВОСТИ
- 21:00 17.07.2021
- Чечня стала лидером по снижению продолжительности жизни среди российских регионов
- 20:00 17.07.2021
- Глава МИД Эстонии сообщила, что не будет направлять в Минск нового посла
- 19:50 17.07.2021
- Собянин: Москвичи должны чувствовать, что город меняется для них
- 19:30 17.07.2021
- Заплатив 15 тыс. евро за путь в ЕС, нелегалы оказываются в палатке в Литве - Ландсбергис
- 19:00 17.07.2021
- Власти США расследуют возможную атаку на своих дипломатов в Вене
- 18:30 17.07.2021
- В Красноярском крае военнослужащий устроил стрельбу из окна дома - СМИ
- 18:00 17.07.2021
- В Мексике открылась церковь в честь Марадоны
- 17:30 17.07.2021
- В Крыму зафиксирован четвертый подряд суточный максимум по коронавирусу
- 17:00 17.07.2021
- В Перу президентам запретили выезжать из страны в течение года с момента окончания полномочий
- 16:00 17.07.2021
- РФ начала импортировать медицинский кислород
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать