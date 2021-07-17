Чечня стала лидером по снижению продолжительности жизни среди российских регионов

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ненецкий автономный округ и Чечня возглавили список снижения продолжительности жизни по стране. Отмечается, что продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась во всех регионах, кроме Севастополя, говорится в материалах Росстата.

По данным Росстата, продолжительность жизни в Чечне снизилась на 5% (на 3,8 года), в Ненецком АО - на 3,8% (2,8 года). Третье место по снижению заняла Липецкая область - на 3,7% (2,8 года).

При этом в Севастополе зафиксирован рост на 0,05 года.

Самая высокая продолжительность жизни сохраняется в Ингушетии - почти 81,5 года, в Дагестане - 76,4 года, в Москве - 76,2 года.