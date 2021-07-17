0
0
0
НОВОСТИ

Чечня стала лидером по снижению продолжительности жизни среди российских регионов

21:00 17.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ненецкий автономный округ и Чечня возглавили список снижения продолжительности жизни по стране. Отмечается, что продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась во всех регионах, кроме Севастополя, говорится в материалах Росстата.

По данным Росстата, продолжительность жизни в Чечне снизилась на 5% (на 3,8 года), в Ненецком АО - на 3,8% (2,8 года). Третье место по снижению заняла Липецкая область - на 3,7% (2,8 года).

При этом в Севастополе зафиксирован рост на 0,05 года.

Самая высокая продолжительность жизни сохраняется в Ингушетии - почти 81,5 года, в Дагестане - 76,4 года, в Москве - 76,2 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 17.07.2021
В Японии заразились коронавирусом 15 человек, связанных с организацией Олимпиады
0
136
20:00 17.07.2021
Глава МИД Эстонии сообщила, что не будет направлять в Минск нового посла
0
182
19:50 17.07.2021
Собянин: Москвичи должны чувствовать, что город меняется для них
0
172
19:30 17.07.2021
Заплатив 15 тыс. евро за путь в ЕС, нелегалы оказываются в палатке в Литве - Ландсбергис
0
207
19:00 17.07.2021
Власти США расследуют возможную атаку на своих дипломатов в Вене
0
274
18:30 17.07.2021
В Красноярском крае военнослужащий устроил стрельбу из окна дома - СМИ
0
301
18:00 17.07.2021
В Мексике открылась церковь в честь Марадоны
0
253
17:30 17.07.2021
В Крыму зафиксирован четвертый подряд суточный максимум по коронавирусу
0
322
17:00 17.07.2021
В Перу президентам запретили выезжать из страны в течение года с момента окончания полномочий
0
331
16:00 17.07.2021
РФ начала импортировать медицинский кислород
0
420

Возврат к списку