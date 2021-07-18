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В результате разрушительного наводнения в Германии погибло более 150 человек

09:10 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения в Германии достигло как минимум 156. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении полиции в Кобленце.

Только в одном районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) число жертв стихии возросло до 110. "Есть опасения, что погибших будет больше", - отметили в полиции. Вместе с тем в правоохранительных органах подчеркнули, что известно в общей сложности о 670 пострадавших. Не исключается, что это число также возрастет.

В Северном Рейне - Вестфалии погибли по меньшей мере 45 человек. Как минимум один человек стал жертвой стихии в районе Берхтесгаденер-Ланд (федеральная земля Бавария).

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