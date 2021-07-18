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Короновирус впервые выявлен у спортсменов на территории Олимпийской деревни в Токио

09:20 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два иностранных спортсмена, проживающих на территории Олимпийской деревни в Токио, сдали положительные тесты на заражение новым коронавирусом. Об этом говорится в отчете, опубликованном в воскресенье на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Личные данные инфицированных спортсменов не приводятся.

Кроме того, в документе сообщается, что 18 июля заражение было выявлено у одного атлета, не проживающего в Олимпийское деревне, одного сотрудника СМИ, одного рабочего, занятого на олимпийских объектах, и пяти человек, связанных с проведением соревнований. Все инфицированные не являются гражданами Японии.

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