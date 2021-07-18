Между ФРГ и Чехией нарушено движение поездов из-за наводнений

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожное сообщение приостановлено между германским Бад-Шандау в регионе Саксонская Швейцария и чешским Дечином из-за наводнений. Информацию об этом разместил в воскресенье на своем сайте германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn ("Дойче бан").



"Из-за технических неисправностей, связанных с погодными условиями, между Бад-Шандау и Дечином (Чешская Республика) в настоящее время нарушено международное сообщение Немецких железных дорог. Маршрут закрыт", - говорится в сообщении.



Ранее концерн сообщил о проблемах с перевозками в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд- Пфальц, вызванных экстремальными погодными условиями.



