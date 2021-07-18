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Вирус гриппа мутирует быстрее, чем коронавирус - эксперт

09:30 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мутации коронавируса происходят намного медленнее, чем у вируса гриппа, несмотря на регулярное появление новых штаммов. Об этом сообщил ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"К счастью, коронавирус мутирует намного медленнее, чем грипп. А пандемии из-за последнего в нашей стране объявляются ежегодно, и множество людей прививаются от гриппа. Только в этом году, несмотря на то, что вирус гриппа выпал из новостной повестки, Роспотребнадзор планирует привить 60 млн россиян вакцинами от гриппа", - сказал он.

При этом, по словам Исаева, остановить мутации коронавируса просто невозможно. "Нам никогда не удавалось замедлить эволюцию вокруг себя, поэтому говорить о возможностях остановки мутации ковида - антинаучно. Поэтому он будет мутировать всегда. Но в отличие от других типов вирусов, его мутации происходят достаточно медленно. Да, новые штаммы появляются постоянно. Но фактически за полтора года у коронавируса поменялись три аргинина в рецептор- связывающем домене (RBD-домене), что, по-моему мнению, смешно называть быстрой мутацией", - объяснил собеседник агентства.

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