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Министр обороны РФ вызван СБ Украины для предъявления обвинения

10:20 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для предъявления обвинения и проведения следственных действий. Об этом сообщило в субботу поздно вечером украинское издание "Главком", опубликовав фотокопию повестки.

СБУ "вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения по ч. 3 ст. 27 УК, ч. 5 ст. 260 УК ("Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей")", пишет издание.

При этом, как следует из фотокопии повестки, ее подписал старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. По данным "Главкома", Шойгу должен прибыть 20 июля в Мариуполь. Кроме вручения подозрения, как отмечает издание, украинские правоохранители хотят провести с Шойгу следственные действия.

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