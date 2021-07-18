Министр обороны РФ вызван СБ Украины для предъявления обвинения
10:20 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
СБУ "вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения по ч. 3 ст. 27 УК, ч. 5 ст. 260 УК ("Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей")", пишет издание.
При этом, как следует из фотокопии повестки, ее подписал старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. По данным "Главкома", Шойгу должен прибыть 20 июля в Мариуполь. Кроме вручения подозрения, как отмечает издание, украинские правоохранители хотят провести с Шойгу следственные действия.
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