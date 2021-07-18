У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,1

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,1 было зарегистрировано в Тихом Океане недалеко от побережья американского штата Калифорния. Об этом в воскресенье сообщила Геологическая служба США.



Эпицентр стихии располагался на расстоянии 60 км к юго- западу от города Юрика, где проживают около 27 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 27 км.



Сообщения об угрозе цунами не поступали.



