В Москве за две недели снизилось на 21,5% число пациентов c ковидом на ИВЛ
12:10 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В Москве выявлено 4 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 293 человека. На ИВЛ находятся 577 человек", - сообщили в штабе.
5 июля в оперштабе сообщали, что на аппаратах ИВЛ в столичных госпиталях находятся 735 пациентов с коронавирусом. Согласно инфографике, размещенной в телеграм-канале оперштаба, это максимальное значение данного показателя с 14 июня.
"В городе выздоровели еще 7 283 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 281 319. В столице скончались 106 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19", - добавили в оперштабе.
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