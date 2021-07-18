В Москве за две недели снизилось на 21,5% число пациентов c ковидом на ИВЛ

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пациентов с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в столичных госпиталях снизилось более чем на 20% почти за две недели. Сейчас на ИВЛ 577 человек, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.



"В Москве выявлено 4 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 293 человека. На ИВЛ находятся 577 человек", - сообщили в штабе.



5 июля в оперштабе сообщали, что на аппаратах ИВЛ в столичных госпиталях находятся 735 пациентов с коронавирусом. Согласно инфографике, размещенной в телеграм-канале оперштаба, это максимальное значение данного показателя с 14 июня.



"В городе выздоровели еще 7 283 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 281 319. В столице скончались 106 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19", - добавили в оперштабе.



