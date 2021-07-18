0
0
94
НОВОСТИ

В Москве за две недели снизилось на 21,5% число пациентов c ковидом на ИВЛ

12:10 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пациентов с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в столичных госпиталях снизилось более чем на 20% почти за две недели. Сейчас на ИВЛ 577 человек, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В Москве выявлено 4 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 293 человека. На ИВЛ находятся 577 человек", - сообщили в штабе.

5 июля в оперштабе сообщали, что на аппаратах ИВЛ в столичных госпиталях находятся 735 пациентов с коронавирусом. Согласно инфографике, размещенной в телеграм-канале оперштаба, это максимальное значение данного показателя с 14 июня.

"В городе выздоровели еще 7 283 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 281 319. В столице скончались 106 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19", - добавили в оперштабе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 18.07.2021
На выплаты для российских школьников выделено более 204 млрд рублей
0
81
11:20 18.07.2021
У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,1
0
184
11:10 18.07.2021
На закупку современного транспорта в Красноярском крае выделят свыше 2,4 млрд рублей
0
181
10:30 18.07.2021
Билеты в самый большой планетарий в мире раскупили за несколько часов
0
261
10:20 18.07.2021
Министр обороны РФ вызван СБ Украины для предъявления обвинения
0
337
10:10 18.07.2021
Между ФРГ и Чехией нарушено движение поездов из-за наводнений
0
259
09:30 18.07.2021
Вирус гриппа мутирует быстрее, чем коронавирус - эксперт
0
327
09:20 18.07.2021
Короновирус впервые выявлен у спортсменов на территории Олимпийской деревни в Токио
0
333
09:10 18.07.2021
В результате разрушительного наводнения в Германии погибло более 150 человек
0
342
21:00 17.07.2021
Чечня стала лидером по снижению продолжительности жизни среди российских регионов
0
964

Возврат к списку