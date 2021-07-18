В военном клиническом госпитале провели уникальную операцию на сердце
13:10 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пациенту была удалена объемная 8-сантиметровая опухоль, которая росла из левого предсердия и опускалась в левый желудочек через митральный клапан.
"Об уникальности операции говорит уже тот факт, что пациент после такой сложной манипуляции остался жив. Опухоль настолько проникла во все отделы сердца, что ее невозможно было удалить ни рукой, ни инструментом. Нашим кардиохирургам пришлось вырезать сердце из груди, полностью разрезав его поперек. Во время операции клиническая смерть у пациента наступала дважды", - приводит военное ведомство слова начальника госпиталя генерал-майор медицинской службы доктора медицинских наук Александра Есипова.
Сложнейшее оперативное вмешательство выполнила бригада специалистов госпиталя им. Вишневского под руководством начальника кардиохирургического центра профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ Александра Лищука.
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