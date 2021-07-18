При подаче заявлений в вузы РФ через госуслуги можно не прикладывать аттестаты - Минобрнауки

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Абитуриенты при подаче заявления о приеме через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" могут не прикладывать документы об образовании или их копии, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Минобрнауки.



"Абитуриенту при подаче заявления о приеме через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" нет необходимости прикладывать документы об образовании или их копии. Информация об указанном документе будет подтверждена сведениями, которые есть в системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что абитуриент вправе направить в приемную комиссию вуза только заявление о приеме на обучение. "Таким образом обеспечиваются максимально комфортные условия приема документов на обучение в онлайн-формате, не требующие личного контакта абитуриента с администрацией", - добавили в Минобрнауки.



