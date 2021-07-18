0
0
161
НОВОСТИ

При подаче заявлений в вузы РФ через госуслуги можно не прикладывать аттестаты - Минобрнауки

13:20 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Абитуриенты при подаче заявления о приеме через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" могут не прикладывать документы об образовании или их копии, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Минобрнауки.

"Абитуриенту при подаче заявления о приеме через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" нет необходимости прикладывать документы об образовании или их копии. Информация об указанном документе будет подтверждена сведениями, которые есть в системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что абитуриент вправе направить в приемную комиссию вуза только заявление о приеме на обучение. "Таким образом обеспечиваются максимально комфортные условия приема документов на обучение в онлайн-формате, не требующие личного контакта абитуриента с администрацией", - добавили в Минобрнауки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:10 18.07.2021
До конца 2021 года страны ОПЕК+ поднимут добычу нефти на 2 млн б/с
0
98
13:10 18.07.2021
В военном клиническом госпитале провели уникальную операцию на сердце
0
183
12:20 18.07.2021
На выплаты для российских школьников выделено более 204 млрд рублей
0
203
12:10 18.07.2021
В Москве за две недели снизилось на 21,5% число пациентов c ковидом на ИВЛ
0
233
11:20 18.07.2021
У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,1
0
337
11:10 18.07.2021
На закупку современного транспорта в Красноярском крае выделят свыше 2,4 млрд рублей
0
323
10:30 18.07.2021
Билеты в самый большой планетарий в мире раскупили за несколько часов
0
405
10:20 18.07.2021
Министр обороны РФ вызван СБ Украины для предъявления обвинения
0
492
10:10 18.07.2021
Между ФРГ и Чехией нарушено движение поездов из-за наводнений
0
378
09:30 18.07.2021
Вирус гриппа мутирует быстрее, чем коронавирус - эксперт
0
423

Возврат к списку