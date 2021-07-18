У дворца Акасака Токио собрались противники проведения летних Олимпийских игр

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Противники проведения летних Олимпийских игр в Токио собрались у расположенного в столице Японии дворца Акасака, где проходит прием в честь главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Эн-эйч-кей.



Информация о численности собравшихся не приводится, однако отмечается, что противники предстоящих мероприятий держат в руках плакаты с призывом отменить Игры. "Защитите наши жизни, а не Олимпиаду", - цитирует Эн-эйч-кей текст, написанный на одном из плакатов.



Помимо Баха, на приеме во дворце Акасака, который является одном из двух гостевых домов правительства Японии, присутствуют японский премьер-министр Ёсихидэ Суга, губернатор Токио Юрико Коикэ и глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото. Организаторы решили провести торжественную встречу в усеченном формате без еды и напитков для предотвращения распространения нового коронавируса.



