У дворца Акасака Токио собрались противники проведения летних Олимпийских игр
15:10 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация о численности собравшихся не приводится, однако отмечается, что противники предстоящих мероприятий держат в руках плакаты с призывом отменить Игры. "Защитите наши жизни, а не Олимпиаду", - цитирует Эн-эйч-кей текст, написанный на одном из плакатов.
Помимо Баха, на приеме во дворце Акасака, который является одном из двух гостевых домов правительства Японии, присутствуют японский премьер-министр Ёсихидэ Суга, губернатор Токио Юрико Коикэ и глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото. Организаторы решили провести торжественную встречу в усеченном формате без еды и напитков для предотвращения распространения нового коронавируса.
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