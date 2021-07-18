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НОВОСТИ

В центре Москвы столкнулись пяти автомобилей, пострадали два человека

15:20 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авария с участием пяти автомобилей произошла на Крымском Валу в центре Москвы, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"На Крымском Валу произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Пострадали два человека, их состояние уточняется", - сказал собеседник агентства.

Движение на данном участке дороги затруднено. Работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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