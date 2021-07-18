В центре Москвы столкнулись пяти автомобилей, пострадали два человека

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авария с участием пяти автомобилей произошла на Крымском Валу в центре Москвы, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.



"На Крымском Валу произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Пострадали два человека, их состояние уточняется", - сказал собеседник агентства.



Движение на данном участке дороги затруднено. Работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.



