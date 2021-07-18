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НОВОСТИ

Более 370 рейсов отменены из столицы Китая из-за ливней

16:10 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильнейшая в этом году серия затяжных ливней обрушилась в последние двое суток на Пекин. Согласно данным электронных табло двух аэропортов столицы Китая, за последние 24 часа из-за дождя отменены более 370 рейсов.

Международный аэропорт Шоуду из-за непогоды отменил 186 рейсов, еще почти 130 самолетов вылетели или были приняты воздушной гаванью с опозданием. Другой аэропорт Пекина - Дасин - также был вынужден отменить 187 рейсов, еще около 120 были задержаны или отложены.

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